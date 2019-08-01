لبنان: وزارة العمل واصلت حملة التفتيش حول تنظيم اليد العاملة الاجنبية

قال المكتب الاعلامي لوزارة العمل اللبنانية في بيان له “استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة الاجنبية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان”، وتابع “تم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وامن الدولة وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات”.

ولفت البيان الى ان “التفتيش شمل 10 مناطق ليوم الخميس 1 آب 2019 وهي: الاشرفية، جبيل، التل ومحرم وباب الرمل (في طرابلس)، تعنايل، شتورا، الجديدة، الفاكهة والعين. زار المفتشون 38 مؤسسة ومحلا”، واضاف “النتيجة بالارقام هي: 6 اقفالات، 40 ضبطا، 10 انذارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام