الحريري: لوضع المشاريع المقترحة في بيروت موضع التنفيذ

شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري على “ضرورة تسريع العمل وتنسيق الجهود بين محافظة مدينة بيروت ومجلسها البلدي لوضع المشاريع المقترحة موضع التنفيذ”.

ولفت الحريري الخميس الى “أهمية وضع روزنامة لكل مراحل التنفيذ، لا سيما المشاريع الضرورية والملحة التي يحتاجها المواطن في العاصمة، وفي مقدمتها الصرف الصحي ومعالجة النفايات وغيرها”.

وقال الحريري “يجب تكثيف العمل في كل المشاريع المطروحة للتنفيذ في كل مناطق العاصمة، لأنه لم يعد مسموحا التلكؤ في تلبية حاجات المواطنين اليومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام