تصادم بين 6 سيارات على اوتوستراد الدامور باتجاه الجنوب – الاضرار مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2019 - 18:47

تصادم بين 6 سيارات على اوتوستراد الدامور باتجاه الجنوب – الاضرار مادية

منذ 40 mins 1 August، 2019
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