استهداف تجمعات لمرتزقة #الجيش_السعودي بصاروخ زلزال1 في #الصوح قبالة #نجران ومقتل عدد منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2019 - 18:46

استهداف تجمعات لمرتزقة #الجيش_السعودي بصاروخ زلزال1 في #الصوح قبالة #نجران ومقتل عدد منهم

منذ 42 mins 1 August، 2019
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