لبنان: إخماد 3 حرائق في منطقة عكار أتت على مساحات حرجية

شب حريق في الأحراج التي تقع بين بلدتي مشحا وخريبة الجندي(قضاء عكار شمال لبنان)، بسبب إرتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح، أتى على مساحات من الأراضي العشبية وطال الأشجار الحرجية.

وقد عمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده قبل أن يمتد الى الأراضي المجاورة، ثم عملوا على تبريد المكان منعا لتجدده بسبب سرعة الرياح.

كذلك، اندلع حريق في مشتل الزراعة(قضاء عكار)، أتى على مساحة من الأرض العشبية، وعمل عناصر ومتطوعو الإطفاء على إخماده.

كما شب حريق في بلدة القبيات(قضاء عكار) أتى على مساحة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة، وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني على إخماده وتبريد المكان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام