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August 1 2019 - 18:47

لبنان: العسكرية أرجأت محاكمة مجموعة متهمة بتمويل تنظيمات إرهابية

منذ 50 mins 1 August، 2019
المحكمة العسكرية
لبنان

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد جوزيف حلو الى 6 نيسان/ابريل المقبل، محاكمة كل من محمد مشيخ، عدنان برادعي، فيصل برادعي وإبراهيم بركات و”جمعية دار القرآن والسنّة”، بجرائم تمويل نشاطات إرهابية، وذلك لعدم سوق بعض الموقوفين.

ويحاكم الأول والثاني بتهمة إنشاء جمعيّة تبايع “داعش” وتمويل نشاطات إرهابية من خلال الجمعيّة بهدف شراء الأسلحة، وتدريب المقاتلين تحضيراً لأعمالهم الإرهابية المتمثّلة بقتال الجيش في أسواق طرابلس.

ويحاكم الثالث والرابع بجرم تمويل التنظيمات الإرهابية، عبر تلقيهما أموالاً مرسلة من أستراليا، كانت ترد على إسم الجمعية أو إسميهما أو على أسماء أشخاص آخرين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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