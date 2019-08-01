المسيرة نت: مقتل #جندي_سعودي وأربعة #مرتزقة برصاص الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور #جيزان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2019 - 18:47
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السودان: قوة أمنية كانت تحرس مصرفا في مدينة الابيض هي المسؤولة عن قتل التلاميذ المحتجين في المدينة بداية الاسبوع
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: لدينا شعور بأن واشنطن تبحث عن ذريعة لاثارة الموقف ومواصلة التصريحات العدائية تجاه ايران
ماريا زاخاروفا: لدينا شعور ان واشنطن تسعى للانتقال الى مرحلة أنشط من الصراع وأكثر سخونة
زاخاروفا: الاحداث هناك تتحرك حقا نحو منعطف خطير وهناك مخاطر من اندلاع اشتباك عسكري واسع النطاق
المسيرة نت: مقتل #جندي_سعودي وأربعة #مرتزقة برصاص الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور #جيزان
منذ 1 ساعة
1 August، 2019
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