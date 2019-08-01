المسيرة نت: مقتل #جندي_سعودي وأربعة #مرتزقة برصاص الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور #جيزان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2019 - 18:47

المسيرة نت: مقتل #جندي_سعودي وأربعة #مرتزقة برصاص الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور #جيزان

منذ 1 ساعة 1 August، 2019
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