“التنظيم الشعبي”: لإعطاء الإخوة اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الانسانية والاجتماعية المشروعة

طالب “التنظيم الشعبي الناصري” في لبنان “بإعطاء الإخوة اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الانسانية والاجتماعية المشروعة، ومن بينها حق العمل”.

وأسف التنظيم في بيان له الخميس أن “بعض الجهات الرسمية والسياسية والإعلامية قد اتخذت مواقف غير موضوعية منها مواقف التجاهل والإنكار اتجاه هذه الحقوق”، وشدد على “رفض العودة إلى لغة الحرب الأهلية وشعاراتها وعداواتها”.

واكد التنظيم “الالتزام بالقضية الفلسطينية وبمواجهة صفقة القرن وما تسعى إليه من تصفية لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، فضلا عن السعي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين أو تشريدهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام