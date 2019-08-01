حسن مراد زار “القومي”: الوحدة الوطنية هي عامل قوة اضافي للبنان

استقبل رئيس الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان فارس سعد الخميس وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع العامة والمستجدات.

وقال مراد إن “لبنان أحوج ما يكون إلى الخطاب الوطني الجامع، تعزيزا للوحدة الوطنية وتحصينا للاستقرار والسلم الأهلي”، وأكد أن “الوحدة الوطنية هي عامل قوة اضافي للبنان”، وتابع “علينا جميعا أن نذهب باتجاه تحقيق هذا الهدف، لأنه مصلحة للبنان واللبنانيين”.

واضاف مراد “نتطلع إلى أن يكون لبنان على صورة جيشه الوطني الذي نحتفل بعيده اليوم، هذه الصورة التي تجسد كل معاني الوحدة، وكل معاني العزة، وكل معاني التضحية دفاعا عن لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام