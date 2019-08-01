مسؤول في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب زار تجمع العلماء

زار مسؤول العلاقات الدولية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب حسين شيخ الإسلام، “تجمع العلماء المسلمين”، وكان اللقاء مناسبة للبحث تمتين الوحدة الإسلامية في العالم الإسلامي وتأييد محور المقاومة “باعتباره الرد الوحيد على مشروع صفقة القرن”.

ودعا شيخ الإسلام التجمع الى المشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية الثالث والثلاثين الذي سيعقد في طهران بين 12 تشرين الثاني و17 منه، عن القضية الفلسطينية ومواجهة “صفقة القرن” وضرورة الوحدة الإسلامية.

من جهة ثانية عرض على التجمع المشاركة في الإعداد لمؤتمر لعلماء المقاومة في شهر أيلول المقبل، ويشارك فيه علماء من دول إسلامية متعددة “تأييدا للمقاومة في فلسطين، والمواجهة لمحور الشر الصهيو-أميركي العامل على القضاء على القضية الفلسطينية”.

وقال رئيس الهيئة الإدارية للتجمع الشيخ حسان عبد الله إن “تجمع العلماء المسلمين على استعداد للمشاركة بفعالية من خلال علمائه في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، وسنعد العدة لتقديم أبحاث علمية وشرعية وفقهية تضيء المسار وتواكب عملية تحرير فلسطين”.

وأعلن أن “التجمع على استعداد للمشاركة الفاعلة في المؤتمر المزمع عقده في لبنان إن من خلال المشاركة في اللجان التي ستعد للمؤتمر أو من خلال مشاركة العلماء بالأبحاث والكلمات التي ستلقى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام