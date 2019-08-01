مشاورات الوفدين الايراني والروسي على هامش اجتماع استانا

ناقش الوفدان الإيراني والروسي في مفاوضات استانا للسلام في سوريا التطورات السياسية والميدانية في سوريا وكذلك جدول اعمال الاجتماع الثالث عشر في استانا الذي يشارك فيه العراق ولبنان كمراقبين .

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات بين الوفدين الايراني والروسي صباح اليوم الخميس برئاسة كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق له ، مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشان السوري ألكسندر لافرنتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين على هامش اجتماع أستانا الثالث عشر للسلام في سوريا بمدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان.

وناقش الطرفان التطورات السياسية والميدانية في سوريا على جدول أعمال اجتماع أستانا الثالث عشرة ، وذلك بمشاركة العراق ولبنان كعضوين (مراقبين) جديدين في مفاوضات أستانا .

وسيتم عقد الاجتماع الثالث عشر لعملية السلام السورية اليوم (الخميس) لمدة يومين ، بحضور وفود من إيران وروسيا وتركيا (الدول الضامنة الثلاث ) ، مع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في عاصمة كازاخستان نور سلطان.

يذكر ان الجولة الثانية عشرة من محادثات استانا للسلام في سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان في الخامس والعشرين من ابريل وعلى مدى يومين .

المصدر: وكالة فارس