الاتحاد الاوروبي تعليقا على “العقوبات” الاميركية على #ظريف: سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2019 - 13:55

الاتحاد الاوروبي تعليقا على “العقوبات” الاميركية على #ظريف: سنواصل العمل مع ظريف كأعلى دبلوماسي إيراني

منذ 9 mins 1 August، 2019
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