العمل الاسلامي وعشائر البقاع: لتوحيد الصف الاسلامي في مواجهة الأعاصير

إستقبل منسق عام “جبهة العمل الإسلامي” الشيخ زهير الجعيد في مقر الجبهة الرئيسي في بيروت بحضور عضو وقيادة الجبهة الشيخ شريف توتيو والمسؤول الإعلامي في مكتب الجبهة الشيخ وليد علامة، والمسؤول السياسي في جبهة العمل المقاوم الدكتور عماد شمعة وفدا من شباب عشائر العرب برئاسة الحاج خالد عسكر وعضوية أحمد الأسعد ووليد عبيد وخالد العلي.

وقد جرى التباحث والتداول في الشؤون الداخلية والعامة ولا سيما ما تتعرض له المنطقة من مؤامرات خارجية وخصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية المحقة والمحاولات الحثيثة لإلغائها وتصفيتها” .

وتحدث الجعيد “عن الأوضاع الداخلية والسياسية والاقتصادية الصعبة، وإيجاد الحلول لهموم المواطن وما يعانيه من ثقل الأعباء والضرائب المختلفة”.

وتحدث باسم وفد عشائر العرب في البقاع خالد عسكر وأكد على “دورها الفاعل في توحيد الصف الإسلامي، وفي جمع الكلمة وتوحيد الجهود والطاقات لمواجهة كل الأعاصير المحيطة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام