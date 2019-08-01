الطقس غائم جزئيا وارتفاع محدود بالحرارة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2019 - 13:55

الطقس غائم جزئيا وارتفاع محدود بالحرارة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة

منذ 23 mins 1 August، 2019
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لبنان

 

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على المناطق الجبلية والداخلية وارتفاعها بشكل محدود على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر، كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية كما يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على المناطق الجبلية والداخلية وارتفاعها بشكل محدود على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر، كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 27 درجة، في الارز من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و25 كلم/س.
-الانقشاع: متوسط، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %.
-حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: 28 درجة.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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