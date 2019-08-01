حلول منزلية لتسكين ألم الأسنان …

ينتج وجع الأسنان في أغلب الأحيان نتيجة لتسوسها، يمكن أن يكون مصدره الضرس نفسه او من المنطقة المحيطة به أو من أحد الفكين، وقد يكون أيضا مؤشرا على وجود مشكلة داخل الجسم.

يتم تحفيز ألم الأسنان عادة عند تغير درجة الحرارة، مثلا عند تناول العصائر الباردة أو الساخنة وقد يزداد الوجع نتيجة لازدياد الضغط على الضرس ويمكن ان يظهر الألم تلقائيا بدون وجود أي محفز.

يتعرض الكثير من الأشخاص لوجع الأسنان بنسب متفاوتة لعدة الأسباب مثل الحساسية أو التسوس أو نمو أسنان جديدة، وقد يتطلب الأمر علاجات تعمل على تسكين ألم الأسنان فورا.

هناك بعض الوصفات المنزلية التي يمكن من خلالها علاج ألم الأسنان بطريقة سريعة وفعالة، منها:

-غسول القرنفل: يمكنك اضافة ملعقة صغيرة من القرنفل الى كوب من الماء، وتركه يغلي مدة خمس دقائق، ثم تركه حتى يبرد، يتم مضمضة الفم مرتين يوميا لتسكين وجع الأسنان أو يمكن استعماله يوميا مرة واحدة كنوع من انواع العناية بالأسنان.

-غسول ورق الزيتون: يتم إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الشاي الأخضر إلى ربع كوب من الماء، يغلى المزيج على نار هادئة ثم تركه حتى يبرد، يمكنك استخدام الوصفة مرتين يوميا عن طريق المضمضة للتخفيف من وجع الأسنان.

-مزيج الزنجبيل: يتم اضافة ربع ملعقة صغيرة من مبروش الزنجبيل الطازج الى ربع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، يتم خلطهم جيدا ثم وضع الخليط على مكان الألم لمدة ربع ساعة، بعدها يشطف الفم بالماء، ويمكنك تكرار العملية عند الحاجة أو الشعور بالألم.

-مزيج الكركم: يتم اضافة ربع ملعقة صغيرة من ( الكركم البودره، العسل الأبيض، لبن الزبادي) ويتم مزجهم جيدا ويوضع الخليط على مكان الوجع لمدة ثلاث دقائق، تغسل الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان لتجنب تصبغ الأسنان.

هناك أيضا العديد من الطرق الأخرى لتسكين ألم الأسنان فورًا منها:

-غسول النباتات العطرية مثل الريحان والنعناع

-غسول حبة البركة

-المحلول الملحي

-تناول عصائر الفاكهة الحمضية مثل الليمون والبرتقال

-كمادات الخل الأبيض وخل التفاح.

المصدر: ويب طب