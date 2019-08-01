وسائل إعلام قوى العدوان: 40 قتيلا وعشرات الجرحى جراء استهداف معسكر الجلاء في عدن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 1 2019 - 11:07

وسائل إعلام قوى العدوان: 40 قتيلا وعشرات الجرحى جراء استهداف معسكر الجلاء في عدن

منذ 25 mins 1 August، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة