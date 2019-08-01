الجزائر: لجنة الحوار تتمسك بشروطها رغم معارضة قائد الجيش

أكد منسق “الهيئة الوطنية للوساطة والحوار” الجزائرية، كريم يونس، أن الهيئة متمسكة بشروطها المسبقة للحوار، على الرغم من معارضة قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، لـ “الإملاءات”.

وصرح يونس لجريدة “ليبرتي” الصادرة بالفرنسية بأن لجنة الحوار “متمسكة بنفس الشروط السابقة، فالرئيس عبد القادر بن صالح قدم لنا تأكيدات”، مضيفا: “نحن مستعدون لفعل أي شيء لإيجاد مخرج، ولكننا لسنا مستعدين للمشي ضد إرادة الشعب”.

واستقبل بن صالح أعضاء اللجنة، يوم الخميس الماضي، والتزم بتحقيق بعض الشروط المسبقة، وفي اليوم التالي، قال كريم يونس بصريح العبارة إنه إذا لم تبدأ السلطة بتنفيذ التزاماتها في ظرف أسبوع، فستنظر اللجنة في إمكانية تعليق عملها، وربما تذهب إلى حد حل نفسها.

من جهته، أفاد رئيس أركان الجيش الجزائري بأن الحوار يجب أن يتم “بعيدا عن الشروط المسبقة والإملاءات”، ورفض إجراءات الطمأنة التي دعت إليها شخصيات لجنة الحوار، من إطلاق سراح “سجناء الرأي” وتخفيف الإجراءات الأمنية، ووصفها بالدعوة المشبوهة وغير المنطقية.

المصدر: وكالات