ترامب في اتصال مع بوتين يعرض المساعدة في إطفاء الحرائق بسيبيريا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، عرض خلاله الأخير المساعدة في إطفاء حرائق الغابات في روسيا.

وأضاف المكتب الصحفي أن الرئيس بوتين قال ردا على مقترح ترامب، إن روسيا قد تقبله في حال الضرورة، وأعرب عن شكره لترامب على عرض المساعدة.

وأشار بوتين في حديثه مع ترامب إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة كبيرة من الطائرات بهدف محاربة حرائق الغابات في سيبيريا.

واعتبر بوتين خطوة ترامب بمثابة مقدمة لنجاح عودة العلاقات الطبيعية بين روسيا والولايات المتحدة في المستقبل.

واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات عبر الهاتف ومن خلال اللقاءات الشخصية.

المصدر: وكالات