اصابة ثلاثة جنود اسرائيليين برصاص قناصة المقاومة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

اصيب ثلاثة جنود إسرائيليين، فجر اليوم الخميس، برصاص قناصة المقاومة شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكر إعلام العدو بأن حالة الجنود الإسرائيليين الثلاثة متفاوتة بين طفيفة ومتوسطة، ونقلوا إلى مستشفى سوركا العسكري لتلقي العلاج اللازم.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال الإسرائيلي وقعوا في كمين محكم شرق مدينة خانيونس من قبل المقاومين الفلسطينيين لدى محاولتهم تخطي السياج الفاصل، الأمر الذي ادى لإصابة ثلاثة منهم.

في السياق، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مراصد للمقاومة واراض زراعية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الثقيلة نقطة للضبط الميداني في محيط السناطي جنوب القطاع.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال اراض زراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب منازل المواطنين، وقنابل الإنارة، وسط حركة نشطة لآليات الاحتلال داخل الساج الفاصل.

المصدر: فلسطين اليوم