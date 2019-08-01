أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 01-08-2019

النهار

• تشهد المرحلة غياباً كلياً لـ”اللقاء التشاوري السني” بعدما أدى مهمته ولم يجد سبباً لاجتماعات متابعة.

• لم تلتزم خلوة “تكتل لبنان القوي” بالمضمون الزراعي وفق ما أعلنه بيانها السابق بل تحوّلت الى النقاش السياسي.

• أثار قول وزير الاقتصاد والتجارة إنه لم يطلع على خطة ماكينزي التي أورثه إياها سلفه رائد خوري الكثير من التساؤلات حول مغزى تصريحه.

اللواء

• طلب مرجع من مقربين الابتعاد ما أمكن عن نسبة مواقف له، لا علم له بها، لا من قريب ولا من بعيد.

• لن يقبل الفريق الجنبلاطي إطلاقاً فكرة الإحالة على المجلس العدلي، لأسباب مبدئية.

• يتجه «تكتل رئاسي» آخذ في التحوّل إلى مؤسسة ذات حضور، إلى الردّ على كل ما يلمس منه مسَّاً بالإصلاحات التي أرساها اتفاق الطائف.

الجمهورية

• أكدت إدارة رقابية التزامها التام ُبتطبيق القانون وان كتب التهويل الموسمية لها مردودة سلفًا.

• حصل تواصل بعيد من الأضواء بين نائبين ينتميان الى فريقين متخاصمين لمعالجة مسألة غير سياسية عالقة.

• لم يتجاوب حزب فاعل مع مسعى مرجع مسؤول لإحداث ثغرة في الجدار المسدود بين الحزب وبين قطب بارز.

البناء

• قالت مصادر أممية إنّ تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسورية في إطار مساعي الحلّ السياسي لن يُنجز قبل اتضاح اتجاه معارك إدلب، وستكون ولادة اللجنة مؤشراً على التوازنات الإقليمية والدولية الخاصة بالتسوية السياسية، وخصوصاً طبيعة الدور التركي وحجم تأثيره…

المصدر: صحف