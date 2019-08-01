أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 01-08-2019

النهار

بداية الخروج من المأزقين ” على رؤوس الأصابع”

رسالة عون لتفسير المادة 95 تفتح النقاش حرب: ما يحصل خطير وقد يصل إلى تعديل الطائف

مساران سياسي وقضائي لحادثة البساتين: اجتماع في بعبدا وادعاء على 21 شخصاً

الأخبار

غياب الثقة يعطّل حلول أزمة البساتين: عون يطالب بالمناصفة الكاملة

16 مليار ليرة لإعادة التأهيل والصيانة: أنفاق العاصمة قد تفجّر جلسة البلدية اليوم

اللواء

إنهيار مفاوضات إحياء مجلس الوزراء.. والحريري إلى إجازة جديدة!

بري يريد وقتًل لمناقشة رسالة عون.. وجنبلاط لن يقبل بالتصويت

الديار

النتيجة.. لا أحد يرضى بحل وسط والجميع يريد تحقيق اعلى المكاسب

الحريري يتمسك دستوريًا بدعوة مجلس الوزراء وتحديد تراتبية جدول الاعمال

الجمهورية

عون وجه الرسالة ووقّع الموازنةّ

سيناريو جديد لمعالجة قبرشمون

رسالة عون للمجلس النيابي تفتح النقاش في إتفاق الطائف

البناء

توزيع أدوار أميركي ينتهي بالإمارات في طهران… وأوروبا تحثّ الخطى نحو ردم الهوة في «أنستكس»

تحقيق المحكمة العسكريّة باتجاه المجلس العدلي… ومساعٍ استباقية للإحالة بالتوافق

الجيش في عيده: أهم إنجازات السلم الأهليّ وضمانته… واللعبة السياسيّة تحتمي به وتبتّزه

المصدر: صحف