ظريف: العقوبات الأميركية ضدي بسبب وقوفي في وجه أجندة واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 1 2019 - 00:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
31 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
حزب الله: استدعاء قوات الإحتلال طفلين فلسطينيين للتحقيق سابقة غير موجودة حتى في شريعة الغاب
حزب الله يشدد على ضرورة توفير حماية دولية لأطفال فلسطين تصون حقوقهم وتحمي براءتهم
صحيفة يديعوت أحرونوت: مؤتمر دولي في كامب ديفيد سيجمع زعماء عرباً ومسؤولين اسرائيليين لعرض صفقة القرن
يديعوت أحرونوت: المؤتمر سيُعقد قبل الانتخابات الاسرائيلية ويأتي كهدية انتخابية من ترامب لنتنياهو
يديعوت أحرونوت: الإدارة الأميركية بدأت بالاجراءات العملية للإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف
الرئيس نبيه بري: هناك مبادرات كثيرة للمّ الشمل بما خص حادثة قبرشمون لكنها محكومة بتوافق الاطراف المعنية
الرئيس بري: مجلس النواب سيبقى حصناً منيعاً ضد أي انقسام و40% من تراجع اقتصادنا مرده الخلافات السياسية الداخلية
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حادثة قبرشمون لها اسبابها ونتائجها المباشرة ويجب معالجتها على هذا الأساس
مصادر مطّلعة للمنار: التوجه هو لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الايام المقبلة تطرح خلالها قضية قبرشمون
مصادر للمنار: اذا لم يتم الاتفاق على المسار القضائي يصار الى التصويت على إحالة القضية الى المجلس العدلي
وزير البيئة فادي جريصاتي: حرق النفايات جريمة ولا حل للأزمة في لبنان اذا لم يطبق الفرز من المصدر
آية الله الشيخ عيسى قاسم يوجه برقية تعزية إلى عوائل الشهداء الثلاثة الذين سقطوا على يد السلطة الحاكمة في البحرين
الشيخ قاسم: الشهداء مضوا يحملون شهادة صدق على ما يلاقيه شعبهم من ظلم أسود وانتهاك للحرمات وسحق لإنسانية الإنسان
سانا: عشرات العائلات السورية النازحة تصل من مخيم الركبان إلى ممر جليغم بريف حمص عائدة إلى مناطقها المحررة من الإرهاب
تجمع المهنيين السودانيين: نطلب من الأجهزة الامنية والمجلس العسكري حماية المدنيين
تجمع المهنيين السودانيين: نؤكد على سلمية الحراك في السودان ونريد تقديم مرتكبي أحداث الأبيض للعدالة
وزير الخارجية الالماني هايكو ماس: موقف برلين هو ضرورة تجنب مزيد من التصعيد في مضيق هرمز
هايكو ماس: برلين لن تشارك في المبادرة الامريكية بالنسبة الى مضيق هرمز
الاحتياطي الفدرالي الامريكي يخفض نسبة الفائدة بربع نقطة للمرة الاولى منذ 11 عاما
ظريف: العقوبات الأميركية ضدي بسبب وقوفي في وجه أجندة واشنطن
منذ 34 mins
31 July، 2019
التعليقات
ذات صلة
ظريف عن عقوبات الخزانة الاميركية: لأني امثل تهديدا لجدول أعمالها
البيت الأبيض : واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الايراني ( ا ف ب)
“ضوء من غزة” معرض فوتوغرافي للمصور الفلسطيني فادي عبد الله ثابت
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}