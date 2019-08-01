البيت الأبيض : واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الايراني ( ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 1 2019 - 00:32

البيت الأبيض : واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الايراني ( ا ف ب)

منذ 41 mins 31 July، 2019
أخبار موقع المنار

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