“ضوء من غزة” معرض فوتوغرافي للمصور الفلسطيني فادي عبد الله ثابت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 22:54

“ضوء من غزة” معرض فوتوغرافي للمصور الفلسطيني فادي عبد الله ثابت

منذ 6 mins 31 July، 2019
بيانات ودعوات - صفحات منوعة

دعوة لحضور معرض “ضوء من غزة” للصور  الفوتوغرافية للمصور الفلسطيني فادي عبد الله ثابت.

المصور فادي ثابت

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