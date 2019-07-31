توقيف بنغلادشيين اعترفا بسرقة جهازين خلويين من حقيبة شحن أثناء نقلهما الحقائب من المدرج الى الطائرة

تمكنت فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بعد الاستقصاءات والتحريات، من توقيف م.ب وم. أ من الجنسية البنغلادشية اللذين اعترفا بسرقة جهازين خلويين من داخل حقيبة شحن اثناء نقلهما الحقائب من المدرج الى الطائرة، وذلك بعد أن ادعى أحد الأشخاص من الجنسية المصرية، أن أثناء سفر صديقه الى القاهرة تعرض لسرقة جهازين خلويين من داخل حقيبة الشحن التابعة له.

وتم توقيفهما بناء على إشارة القضاء المختص من جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وأعيدت المسروقات إلى أصحابها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام