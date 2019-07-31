توقيف بنغلادشيين اعترفا بسرقة جهازين خلويين من حقيبة شحن أثناء نقلهما الحقائب من المدرج الى الطائرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 21:15

توقيف بنغلادشيين اعترفا بسرقة جهازين خلويين من حقيبة شحن أثناء نقلهما الحقائب من المدرج الى الطائرة

منذ 1 ساعة 31 July، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

تمكنت فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بعد الاستقصاءات والتحريات، من توقيف م.ب وم. أ من الجنسية البنغلادشية اللذين اعترفا بسرقة جهازين خلويين من داخل حقيبة شحن اثناء نقلهما الحقائب من المدرج الى الطائرة، وذلك بعد أن ادعى أحد الأشخاص من الجنسية المصرية، أن أثناء سفر صديقه الى القاهرة تعرض لسرقة جهازين خلويين من داخل حقيبة الشحن التابعة له.

وتم توقيفهما بناء على إشارة القضاء المختص من جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وأعيدت المسروقات إلى أصحابها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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