مصدر عسكري يمني في #عسير: كمين لوحدة الهندسة يضاعف قتلى وجرحى مرتزقة الجيش السعودي خلال كسر زحفهم قبالة منفذ علب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 31 2019 - 19:32

مصدر عسكري يمني في #عسير: كمين لوحدة الهندسة يضاعف قتلى وجرحى مرتزقة الجيش السعودي خلال كسر زحفهم قبالة منفذ علب

منذ 6 mins 31 July، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة