مصلحة الليطاني: ازالة السدود والتعديات حاجة بيئية وسنعلق الاشغال قبل فترة الاعياد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 31 2019 - 19:33

مصلحة الليطاني: ازالة السدود والتعديات حاجة بيئية وسنعلق الاشغال قبل فترة الاعياد

منذ 15 mins 31 July، 2019
مصلحة نهر الليطاني
لبنان

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان ان فرقها الفنية تتابع للاسبوع الثالث ازالة التعديات في مجرى نهر الليطاني في الحوض الادنى، “وفق المقتضيات البيئية لتأمين جريان المياه في النهر والحؤول دون بقاء الترسبات والرمول المتراكمة خلف السدود والجسور والعبارات والانشاءات الخرسانية التي تعيق جريان المياه”.

واشارت المصلحة إلى أن “بالنظر إلى ما تسببه الاشغال من ارتفاع مستوى العكارة ولتأمين مقتضيات السلامة العامة، فإن فرقها الفنية ستتوقف مؤقتا عن الاشغال قبل عطلة عيد الاضحى لتتيح للمنتزهات والمواطنين الاستفادة من الموسم خلال فترة الاعياد”.

واكدت المصلحة ان “فرقها الفنية ستتابع الاشغال بعد انتهاء تلك الفترة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين اولوية تحرير مجرى النهر الطبيعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة