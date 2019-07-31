مصلحة الليطاني: ازالة السدود والتعديات حاجة بيئية وسنعلق الاشغال قبل فترة الاعياد

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان ان فرقها الفنية تتابع للاسبوع الثالث ازالة التعديات في مجرى نهر الليطاني في الحوض الادنى، “وفق المقتضيات البيئية لتأمين جريان المياه في النهر والحؤول دون بقاء الترسبات والرمول المتراكمة خلف السدود والجسور والعبارات والانشاءات الخرسانية التي تعيق جريان المياه”.

واشارت المصلحة إلى أن “بالنظر إلى ما تسببه الاشغال من ارتفاع مستوى العكارة ولتأمين مقتضيات السلامة العامة، فإن فرقها الفنية ستتوقف مؤقتا عن الاشغال قبل عطلة عيد الاضحى لتتيح للمنتزهات والمواطنين الاستفادة من الموسم خلال فترة الاعياد”.

واكدت المصلحة ان “فرقها الفنية ستتابع الاشغال بعد انتهاء تلك الفترة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين اولوية تحرير مجرى النهر الطبيعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام