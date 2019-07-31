الشيخ القطان زار القومي: الجيش صمام الامان للبنان واللبنانيين

زار رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ احمد القطان اليوم، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد في مكتبه في بيروت، وبعد اللقاء اكد القطان، حسب بيان للجمعية، على “الثوابت المشتركة التي تجمعنا مع الحزب وفي مقدمتها تبني المعادلة الماسية الشعب والجيش والمقاومة التي تحفظ لبنان قويا عزيزا مستقلا ومواجها لكافة التحديات التي تواجه لبنان، ان كان من العدو الاسرائيلي او التكفيري اللذين نعتبرهما وجهين لعملة واحدة”.

وحيا “قائد الجيش اللبناني والضباط والرتباء والافراد في عيدهم الرابع والسبعين على تضحياتهم الجسيمة في سبيل حفظ امن وامان واستقرار لبنان وتوطيد اواصر الوحدة في ما بين كافة الشعب اللبناني”، معتبرا ان الجيش “صمام امان للبنان واللبنانيين”، مجددا دعمه “المطلق للجيش الذي يتعاون مع المقاومة بغطاء من معظم الشعب اللبناني الحر والشريف ليبقى لبنان قويا ومواجها لكافة التحديات التي تعترضه”.

وعن قرار وزير العمل كميل ابو سليمان اعتبر القطان انه “جائر بحق الاخوة اللاجئين الفلسطينيين الذين يجب ان نتعامل معهم باخوة وانسانية ولهم الحق بالعمل والعيش بكرامة في لبنان الى حين عودتهم الى بلادهم بعد تحريرها من العدو الاسرائيلي الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام