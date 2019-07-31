وزير الخارجية الألماني: لن نشارك في العملية الأمريكية لتأمين الملاحة في مضيق #هرمز

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده لن تشارك في المبادرة الأمريكية لإطلاق عملية بحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا ضرورة التركيز على تفادي التصعيد في المنطقة.

وقال ماس، في تصريح أدلى به، اليوم الأربعاء، من العاصمة البولندية وارسو: “علينا تفادي أي تصعيد لاحق في مضيق هرمز، وهذا ما تمثل به موقفنا دائما”.

وأضاف ماس، تعليقا على خطة الولايات المتحدة لإنشاء تحالف دولي معني بحماية أمن الملاحة في المنطقة عبر تنفيذ عملية بحرية مستدامة: “لا يمكن أن يكون حل عسكري هنا، ولن نشارك في المبادرة الأمريكية”.

المصدر: روسيا اليوم