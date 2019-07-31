وزير الخارجية الألماني: لن نشارك في العملية الأمريكية لتأمين الملاحة في مضيق #هرمز – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 19:32

وزير الخارجية الألماني: لن نشارك في العملية الأمريكية لتأمين الملاحة في مضيق #هرمز

منذ 33 mins 31 July، 2019
علم المانيا
أخبار دولية - المانيا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده لن تشارك في المبادرة الأمريكية لإطلاق عملية بحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا ضرورة التركيز على تفادي التصعيد في المنطقة.
وقال ماس، في تصريح أدلى به، اليوم الأربعاء، من العاصمة البولندية وارسو: “علينا تفادي أي تصعيد لاحق في مضيق هرمز، وهذا ما تمثل به موقفنا دائما”.
وأضاف ماس، تعليقا على خطة الولايات المتحدة لإنشاء تحالف دولي معني بحماية أمن الملاحة في المنطقة عبر تنفيذ عملية بحرية مستدامة: “لا يمكن أن يكون حل عسكري هنا، ولن نشارك في المبادرة الأمريكية”.

المصدر: روسيا اليوم

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