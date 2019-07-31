اليمن: كسر زحف للمرتزقة وهجوم معاكس على مواقعهم قبالة #جيزان

كسر الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، زحفًا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جيزان، فيما نفذوا عملية عسكرية عكسية على مواقع العدو بذات الجبهة.

وأفاد مصدر عسكري لـ ” المسيرة نت” أن المجاهدين تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة على مواقعهم شرق جبل النار قبالة جيزان، مؤكدًا تكبيد العدو خسائر فادحة واستهدافهم بقذائف المدفعية والصواريخ وتحقيق إصابات مباشرة وسقوط قتلى وجرحى من العدو.

وأوضح المصدر أن المجاهدين نفذوا عملية عسكرية عكسية على مواقع للمرتزقة في شرق جبل النار تم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد منهم.

ووزع الإعلام الحربي للجيش واللجان يوم أمس الثلاثاء مشاهد لعملية اقتحام واسعة على عدد من تباب ومواقع الجيش السعودي ومرتزقته شرق جبل الدود مكبدين العدو خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأظهرت المشاهد تمكن أبطال الجيش واللجان بعملية اقتحام واسعة اتخذت مسارين واستمرت عدة ساعات من السيطرة على تبة القمامة وما حولها من المواقع التي يتمركز فيها المرتزقة واحراق 3 أطقم للجيش السعودي وإعطاب آخر.

وبدأ المجاهدون عملية الاقتحام بقصف صاروخي ومدفعي اعقبه هجوم نوعي انتهى بالسيطرة الكاملة على تبة القمامة وتطهيرها وقتل وجرح العشرات من المرتزقة واغتنام أسلحة متنوعة.

ووثقت المشاهد بداية العملية واقتحام المواقع وفرار ما تبقى من المرتزقة ولحظات إحراق أطقم الجيش السعودي واستبسال أبطال الجيش واللجان الشعبية واصرارهم على التضحية حتى تحقيق النصر.

المصدر: المسيرة