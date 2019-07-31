فرعية اللجان تابعت درس زراعة القنب للاستخدام الطبي

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب للاستخدام الطبي جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ياسين جابر، وحضور النواب: نقولا نحاس، فادي علامة، محمد خواجة، انطوان حبشي، بكر الحجيري وعلي درويش. حضر عن وزارة العدل القاضي جون قزي، عن وزارة الداخلية – المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد هنري منصور، الخبير مارك رحمة وعن وزارة الصحة زينب عباس.

وصدر عن اللجنة البيان التالي: “تابعت اللجنة الفرعية لزراعة القنب النقاش ثم موضوع اقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب للاستخدام الطبي، واستمعت اليوم الى خبير في الموضوع داني فاضل عبر الهاتف من اليونان والدكتور مارك رحمة الذي حضر الجلسة وشرح موضوع القنب من الناحية العلمية وكيف تعامل الكنديون مع هذه الزراعة واستخدامها الطبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام