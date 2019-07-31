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July 31 2019 - 17:48

تطهير مناطق واسعة من محافظة الضالع اليمنية

منذ 5 mins 31 July، 2019
الجيش اليمني واللجان الشعبية
اليمن - عربي وإقليمي

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، عملية هجومية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الضالع، وأكد مصدر عسكري أن المجاهدين نفذوا عملية هجومية واسعة على مواقع المنافقين في الأزارق استمرت ٧ ساعات وتم خلالها التنكيل بالعدو واستعادة وتطهير عدد من الجبال والتباب وقتل وجرح عدد كبير من المنافقين وفرار من تبقى، مشيرا الى إفشال محاولة تسلل للمنافقين لانتشال جثث قتلاهم، حيث تم استهدافهم ولاذوا بالفرار.

وفي الجوف نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الظهرة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما ضاعفت وحدة المدفعية خسائرهم.

المصدر: موقع المسيرة

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