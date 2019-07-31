حزب الله : استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطينيين للتحقيق معهما سابقة خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 31 2019 - 17:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
31 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
صحيفة يديعوت أحرونوت: مؤتمر دولي في كامب ديفيد سيجمع زعماء عرباً ومسؤولين اسرائيليين لعرض صفقة القرن
يديعوت أحرونوت: المؤتمر سيُعقد قبل الانتخابات الاسرائيلية ويأتي كهدية انتخابية من ترامب لنتنياهو
يديعوت أحرونوت: الإدارة الأميركية بدأت بالاجراءات العملية للإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن
حكومة العدو تصادق على بناء ستة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الإجراءات التي اتخذتها الدول الاوروبية حتى الآن لا تتناسب أبداً مع تعهداتها
ظريف: إذا غيرت السعودية والبحرين والإمارات سياساتها فمستعدون لإقامة علاقات جيدة معها وباب الحوار مع دول الجوار مفتوح
قبطان ناقلة النفط الايرانية التي احتجزت في منطقة جبل طارق يكشف للـBBC عن تفاصيل احتجازه والاستيلاء على الناقلة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوقع قانوني الموازنة وانجاز قطوعات الحسابات ويطلب من مجلس النواب تفسير المادة 95
الرئيس بري: مجلس النواب سيبقى حصناً منيعاً ضد أي انقسام و40% من تراجع اقتصادنا مرده الخلافات السياسية الداخلية
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حادثة قبرشمون لها اسبابها ونتائجها المباشرة ويجب معالجتها على هذا الأساس
قائد الجيش العماد جوزف عون يوجه أمر اليوم إلى العسكريين في الذكرى الـ74 لعيد الجيش
قائد الجيش: العدو الإسرائيلي لا يزال يُمعن في انتهاك سيادة لبنان وسنستمرّ في مواجهة أطماعه والتصدي للإرهاب
قائد الجيش: لا مكان للفرقة والتشرذم بين اللبنانيين ولن نسمح للغة الشحن والتحريض بإيقاظ الفتنة
وزير البيئة فادي جريصاتي: حرق النفايات جريمة ولا حل للأزمة في لبنان اذا لم يطبق الفرز من المصدر
الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لوظيفتي حارس أحراج والطيران المدني ينفذون اعتصاماً وسط بيروت للمطالبة بإلحاقهم بوظائفهم
آية الله الشيخ عيسى قاسم يوجه برقية تعزية إلى عوائل الشهداء الثلاثة الذين سقطوا على يد السلطة الحاكمة في البحرين
الشيخ قاسم: الشهداء مضوا يحملون شهادة صدق على ما يلاقيه شعبهم من ظلم أسود وانتهاك للحرمات وسحق لإنسانية الإنسان
قوات الشرطة البحرينية تقمع عدداً من التظاهرات السلمية في البلاد القديم وجزيرة سترة برصاص الشوزن وتعتدي على المتظاهرين
سانا: عشرات العائلات السورية النازحة تصل من مخيم الركبان إلى ممر جليغم بريف حمص عائدة إلى مناطقها المحررة من الإرهاب
حزب الله : استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطينيين للتحقيق معهما سابقة خطيرة
منذ 11 mins
31 July، 2019
عاجل
التعليقات
ذات صلة
تطهير مناطق واسعة من محافظة الضالع اليمنية
حزب الله يدعو المنظمات الدولية والإنسانية إلى أوسع حملة تضامن مع الطفلين الفلسطينيين المقدسيين
إصابة إمرأة حامل بجروح في حادث سير على طريق عام ضهر العين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}