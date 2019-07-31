حزب الله : استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطينيين للتحقيق معهما سابقة خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 17:48

حزب الله : استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطينيين للتحقيق معهما سابقة خطيرة

منذ 11 mins 31 July، 2019
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