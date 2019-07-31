حزب الله : استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطينيين للتحقيق معهما سابقة خطيرة

اعتبر حزب الله في بيان له ان ” استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطينيين للتحقيق معهما سابقة خطيرة غير موجودة حتى في شريعة الغاب، وهي تكشفُ عن عقليةٍ إجراميةٍ لا تُراعي أبسط حقوق الطفولة وتُخالف كل الأخلاق والأعراف والقوانين الإنسانية التي ترعى حقوق الطفل، كما تنتهك كل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة”.

ودعا حزب الله المنظمات الدولية والإنسانية وخصوصا جمعيات حماية حقوق الطفل إلى أوسع حملة تضامن مع الطفلين الفلسطينيين المقدسيين، يشدد على ضرورة توفير حماية دولية لأطفال فلسطين تصون حقوقهم وتحمي براءتهم من انياب الوحش الاسرائيلي القاتل.

المصدر: موقع المنار