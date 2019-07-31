وزير الدفاع المصري يبحث مع نظيره الأميركي التعاون العسكري وسبل مكافحة الإرهاب

عاد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي إلى القاهرة، بعد مباحثات مع نظيره الأميركي مارك إسبر، بمقر وزارة الحرب الأميركية (بنتاغون) تناولا فيها التعاون بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

وبحسب بيان صادر اليوم عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فقد عاد زكي اليوم من زيارة رسمية للولايات المتحدة التقى خلالها إسبر في مقر البنتاغون في أول اجتماع لوزير الحرب الأميركي منذ توليه مهام منصبه.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية حضرها عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأميركية وتناولت “تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل زيادة أوجه التعاون في مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وبناء القدرات، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريبات المشتركة وسبل مكافحة الإرهاب بما يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية والدور المحوري الذى تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة”.

المصدر: سبوتنيك