#الضالع: تطهير عدد من الجبال والتباب بعملية هجومية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان في الأزارق ووقوع خسائر في الأرواح والعتاد بصفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 17:49

#الضالع: تطهير عدد من الجبال والتباب بعملية هجومية واسعة على مواقع مرتزقة العدوان في الأزارق ووقوع خسائر في الأرواح والعتاد بصفوفهم

منذ 37 mins 31 July، 2019
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