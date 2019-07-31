الناجحون في مباريات مجلس الخدمة للطيران المدني وحراس الاحراج اعتصموا مطالبين بانصافهم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 17:49

الناجحون في مباريات مجلس الخدمة للطيران المدني وحراس الاحراج اعتصموا مطالبين بانصافهم

منذ 34 mins 31 July، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

اكد الناجحون في مباريات المجلس الخدمة المدنية لوظيفتي حارس احراج والطيران المدني، في اعتصام نفذوه بدعوة من لجنة المتابعة في رياض الصلح، بمشاركة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم والامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، “استمرارهم في الدفاع عن حقهم في التعيين في وظائف تقدموا لامتحاناتها ونجحوا فيها”، مناشدين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “انصافهم”.

وحمل المعتصمون لافتات اعتبرت ان “توقيع مرسوم الخارجية في مقابل استمرار تجميد المراسيم الاخرى هو كيل بمكيالين وخرق لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.

واكدت اللافتات ان “ايقاف مراسيم تعيينهم بحجة البحث عن مخرج قانوني هو عمل غير قانوني”، وسألت: “هل اصبحت السلامة العامة في مطار بيروت رهينة التوازن في المعتقد الديني لدى الموظفين؟”. وناشدت الرئيسين عون والحريري “انصافهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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