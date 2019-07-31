السودان: الحزب الشيوعي ينسحب من المفاوضات الجارية مع المجلس العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 16:04

السودان: الحزب الشيوعي ينسحب من المفاوضات الجارية مع المجلس العسكري

منذ 52 mins 31 July، 2019
علم السودان
السودان - عربي وإقليمي

أعلن “الحزب الشيوعي السوداني” انسحابه من المفاوضات الجارية مع المجلس العسكري، بعد اعتباره الوثيقة الدستورية منحازة للمجلس العسكري رغم كل التعديلات التي جرت عليها.

وقال السكرتير السياسي للحزب محمود الخطيب الاربعاء إنه “يجب حل جميع الميليشيات ومن ضمنها قوات الدعم السريع”، واضاف “يجب تفكيك النظام السابق الذي يخدم الرأسمالية الطفولية والمجلس العسكري هو امتداد للنظام السياسي”.

وتابع الخطيب “نرفض تماما التسويف في العدالة ومحكامة البشير في المحكمة الجنائية الدولية”، وأضاف أن “الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي رغم كل التعديلات التي جرت بها ما زالت منحازة للمجلس العسكري”.

واوضح الخطيب “نحن في الحزب لن نواصل ونشارك في المفاوضات الجارية او تقسيم السلطة الجارية ونواصل النضال مع الجماهير لاجل الحريات العامة لتاثير صنع القرار”.

المصدر: سبوتنيك

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