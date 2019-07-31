اللقيس: المزارع اللبناني يدفع ثمن النزوح السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 16:04

اللقيس: المزارع اللبناني يدفع ثمن النزوح السوري

منذ 52 mins 31 July، 2019
حسن اللقيس
لبنان

عبر وزير الزراعة حسن اللقيس عن سروره بالاتفاق الذي وقعه في ايطاليا مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الذي سيعرض على مجلس الوزراء اللبناني للموافقة عليه.

وقال قبل مغادرته العاصمة الإيطالية، لـ”الوكالة الوطنية للإعلام”: “هو مشروع له استمرارية مع المشاريع التي تقوم بها الوزراة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد). الاجتماع الذي عقد بيني وبين رئيس المنظمة جيلبرت هونغبو يبنى عليه دون أدنى شك خصوصا أننا في لبنان لدينا العديد من المشاكل في القطاع الزراعي منها التدهور والانكماش الاقتصادي وما زاد على كل هذه المشاكل النتائج السلبية للنازحين السوريين إلى لبنان… كل ذلك أثر على القطاع الزراعي في لبنان. جئنا إلى إيطاليا لطلب المساعدة لمؤازرتنا وحتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته معنا خصوصا أن المزارع اللبناني يدفع ثمن النزوح السوري. كان هناك تجوب إيجابي مع همومنا من قبل رئيس الإيفاد الذي وعدنا بمزيد من المشاريع والدعم ومزيد من المتابعة”.

وبعد توقيع الاتفاق عقد اللقيس لقاء مع الخبراء اللبنانين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) تناول سبل التعاون بينهم وبين الوزارة وإمكانية تزويدها بخبرات خاصة في المجال الزراعي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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