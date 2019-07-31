الخليل هنأ بعيد الجيش: المؤسسة العسكرية ضمانة كبرى للوحدة الوطنية الحقيقية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 16:04

الخليل هنأ بعيد الجيش: المؤسسة العسكرية ضمانة كبرى للوحدة الوطنية الحقيقية

منذ 42 mins 31 July، 2019
النائب انور الخليل
لبنان

هنأ الامين العام لكتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل في بيان، “اللبنانيين بشكل عام ومؤسسة الجيش اللبناني بشكل خاص، لمناسبة الأول من آب عيد الجيش . وقال:”دفع لبنان غاليا ثمن الفشل في بناء المؤسسات. ولا شك أننا نعيش أياما حاسمة للتوازنات داخله، وحاسمة ايضا بالنسبة لموقعه في المرحلة المقبلة وثقة العالم به ورغم ذلك تبقى المؤسسة العسكرية، ضمانة كبرى للوحدة الوطنية الحقيقية”.

أضاف: هؤلاء الشباب هم من يضحون بدمائهم قربانا ليبقى لبنان. ودمهم تعلو فصاحته على الخطابة والسياسة والادب. مبارك عيدك يا جيشنا الحبيب. فلتبق عنوان العزة والكرامة لوطننا الغالي لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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