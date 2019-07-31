لافروف يلتقي في تايلاند وزير خارجية لاوس

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير خارجية لاوس سالميساي كوماسيت، الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها الاربعاء “بحث الوزيران في العاصمة التايلاندية بانكوك حالة العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها في المستقبل مع التركيز على تنفيذ الاتفاقات التي سبق وتم التوصل إليها على أعلى مستوى والتي تتعلق بتعميق الحوار السياسي زيادة حجم التعاون في مجالات الاقتصادي والتجاري والإنساني بالإضافة إلى تكثيف التنسيق المتبادل في الشؤون الدولية”.

ويقوم لافروف، بزيارة إلى تايلاند تستغرق يومين (30-31 تموز/يوليو)، حيث يشارك الأربعاء في الاجتماع الوزاري روسيا – آسيان.

المصدر: سبوتنيك