الاتحاد الأوروبي: لاحترام حرية الملاحة البحرية في الخليج

دعا “الاتحاد الأوروبي” لاحترام حرية الملاحة البحرية في منطقة الخليج. ولفت الى انه “ليس طرفا في محادثات بين الولايات المتحدة وبعض الدول حول إرسال قوى بحرية إلى المنطقة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم “المفوضية للشؤون المساعدات الإنسانية والحماية الدولية في الاتحاد” كارلوس مارتن دي جورديخولا “نحن نتابع تطور الأحداث في منطقة الخليج عن قرب، من جهتنا نقول إن الوضع متوتر في المنطقة ولذلك من المهم عدم العمل على تصعيد التوترات”، وتابع “في نفس الوقت يجب احترام حرية الملاحة البحرية في جميع الأوقات”.

وأكد المتحدث أن “الاتحاد الأوربي ليس طرفاً في المحادثات الجارية بين الولايات المتّحدة وبعض الدول الأوروبية للمشاركة في قوى بحرية لحماية الملاحة في الخليج”.

المصدر: سبوتنيك