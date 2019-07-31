قوات العدو الاسرائيلي تحتجز شابين فلسطينيين على مدخل بلدة النبي صالح

احتجزت قوات العدو الإسرائيلي المتمركزة على مدخل قرية النبي صالح شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة الأربعاء شابين فلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جنود الاحتلال احتجزوا على مدخل قرية النبي صالح الشابين وليد وائل الريماوي ورامز حمدان البرغوثي من بلدة بيت ريما شمالا”، وتابعت “تم التحقيق معهما قبل أن يتم اطلاق سراحهما”.

يذكر ان العدو الاسرائيلي يتعمد توقيف واعتقال الشبان الفلسطينيين في محاولة للتضييق عليهم، في انتهاك فاضح لكل الاعراف والقواعد القانونية التي ترعى حق الانسان بالتنقل لحرية وسلام بدون اي قيود او عوائق.

المصدر: فلسطين اليوم