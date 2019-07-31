قوات العدو الاسرائيلي تحتجز شابين فلسطينيين على مدخل بلدة النبي صالح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 14:15

قوات العدو الاسرائيلي تحتجز شابين فلسطينيين على مدخل بلدة النبي صالح

منذ 24 mins 31 July، 2019
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

احتجزت قوات العدو الإسرائيلي المتمركزة على مدخل قرية النبي صالح شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة الأربعاء شابين فلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جنود الاحتلال احتجزوا على مدخل قرية النبي صالح الشابين وليد وائل الريماوي ورامز حمدان البرغوثي من بلدة بيت ريما شمالا”، وتابعت “تم التحقيق معهما قبل أن يتم اطلاق سراحهما”.

يذكر ان العدو الاسرائيلي يتعمد توقيف واعتقال الشبان الفلسطينيين في محاولة للتضييق عليهم، في انتهاك فاضح لكل الاعراف والقواعد القانونية التي ترعى حق الانسان بالتنقل لحرية وسلام بدون اي قيود او عوائق.

المصدر: فلسطين اليوم

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