الذهب “مستقر” قبيل اجتماع المجلس الاحتياطي

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.

وبحلول الساعة 0549 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقراً إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 % إلى 1442.90دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق أي دلائل على ما إذا كانت الخطوة المتوقعة من لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ستتمثل في خفض لمرة واحدة أم ستكون بداية لدورة من تخفيضات الفائدة.

ومما يعزز توقعات خفض الفائدة الأميركية، ارتفع إنفاق المستهلكين والأسعار في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في يونيو، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف التضخم.

من ناحية أخرى، لم يطرأ تغير يذكر نسبياً على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، الأربعاء بعدما بلغ أعلى مستوياته في شهرين في الجلسة السابقة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 % إلى 16.50 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 1.4 % إلى 878.20 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.8 % إلى 1526.27 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز