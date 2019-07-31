ليبيا: قوات حفتر تستهدف قوت السراج غرب طرابلس

الجيش الليبي يعلن استهداف موقع لعمليات قوات الوفاق في مدينة غريان جنوب غرب طرابلس.

أعلنت قوات المشير خليفة حفتر الأربعاء أن سلاح الجو التابع قد استهدف بشكل دقيق مواقع لقوات فايز السراج في مدينة غريان جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لقوات حفتر في بيان له إن “سلاح الجو الليبي قام بعدة غارات جوية وضربات دقيقة لم تتوقف الليلة البارحة حيث استهداف الميليشيات المسلحة في منطقة عمليات مدينة غريان”.

ولفت البيان إلى أن “معارك أمس الثلاثاء كانت في الخلة ووادي الربيع وعين زارة وشهدت سيطرة الجيش على تبة دفاعية كانت تعول عليها الميليشيات في الدفاع كنقطة حصينة في طريق تقدم الجيش واصبحت الان ضمن اماكن سيطرتنا”.

المصدر: سبوتنيك