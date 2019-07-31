طقس صيفي رطب وحار في اليومين المقبلين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.



* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا واستقرار بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تكون الضباب بدءا من مستويات منخفضة.

– الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

– الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وارتفاعها بشكل محدود على الساحل، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 24 الى 34 درجة، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الارز من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 19 الى 39 درجة.

– الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%.

– حال البحر: منخفض الموج

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية