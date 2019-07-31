الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة مقترح عقد مؤتمر للسلام في كامب ديفيد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 14:16
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صحيفة يديعوت أحرونوت: مؤتمر دولي في كامب ديفيد سيجمع زعماء عرب ومسؤولين اسرائيليين لعرض صفقة القرن
يديعوت أحرونوت: المؤتمر سيُعقد قبل الانتخابات الاسرائيلية ويأتي كهدية انتخابية من ترامب لنتنياهو
يديعوت أحرونوت: الإدارة الأميركية بدأت بالاجراءات العملية للإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن
حكومة العدو تصادق على بناء ستة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الإجراءات التي اتخذتها الدول الاوروبية حتى الآن لا تتناسب أبداً مع تعهداتها
قبطان ناقلة النفط الايرانية التي احتجزت في منطقة جبل طارق يكشف للـBBC عن تفاصيل احتجازه والاستيلاء على الناقلة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوقع قانوني الموازنة وانجاز قطوعات الحسابات
الرئيس بري: مجلس النواب سيبقى حصناً منيعاً ضد أي انقسام و40% من تراجع اقتصادنا مرده الخلافات السياسية الداخلية
قائد الجيش العماد جوزف عون يوجه أمر اليوم إلى العسكريين في الذكرى الـ74 لعيد الجيش
قائد الجيش: العدو الإسرائيلي لا يزال يُمعن في انتهاك سيادة لبنان براً وبحراً وجواً وسنستمرّ في مواجهة أطماعه والتصدي له
قائد الجيش: لا مكان للفرقة والتشرذم بين اللبنانيين ولن نسمح للغة الشحن والتحريض بإيقاظ الفتنة
الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لوظيفتي حارس أحراج والطيران المدني ينفذون اعتصاماً وسط بيروت للمطالبة بإلحاقهم بوظائفهم
قوى الامن الداخلي: من المتوقع أن يشهد مطار بيروت الدولي حركة كثيفة للمسافرين بين 1 آب حتى 15 أيلول 2019
مديرية قوى الأمن الداخلي تطلب من المسافرين الحضور إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة
آية الله الشيخ عيسى قاسم يوجه برقية تعزية إلى عوائل الشهداء الثلاثة الذين سقطوا على يد السلطة الحاكمة في البحرين
الشيخ قاسم: الشهداء مضوا يحملون شهادة صدق على ما يلاقيه شعبهم من ظلم أسود وانتهاك للحرمات وسحق لإنسانية الإنسان
قوات الشرطة البحرينية تقمع عدداً من التظاهرات السلمية في البلاد القديم وجزيرة سترة برصاص الشوزن وتعتدي على المتظاهرين
الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة مقترح عقد مؤتمر للسلام في كامب ديفيد
منذ 1 ساعة
31 July، 2019
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