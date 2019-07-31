الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة مقترح عقد مؤتمر للسلام في كامب ديفيد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 14:16

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة مقترح عقد مؤتمر للسلام في كامب ديفيد

منذ 1 ساعة 31 July، 2019
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