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July 31 2019 - 12:19

تدريبات لجيش العدو تحاكي مواجهة على جبهة غزة

منذ 10 mins 31 July، 2019
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

ينهي لواء “جفعاتي” في جيش العدو الإسرائيلي الخميس تدريبا قتاليا استعدادا لأي مواجهة محتملة مع قطاع غزة المحاصر، بحسب ما افادت وسائل اعلام العدو.

وقال وسائل اعلام العدو إن “التدريب بدأ الاثنين وسينتهي الخميس بمشاركة قائد اللواء ايتسيك كوهين وقادة الكتائب والفرق في اللواء، حيث تضمن تدريبا بتعليمات من قيادة الأركان العليا استعدادا للحرب القادمة”.

وتابعت وسائل اعلام العدو ان “اللواء خضع للعديد من التدريبات المتنوعة في الميدان، باستخدام سينايورهات تحاكي الواقع بشكل مختلف، حيث أن التدريبات تعمل على الشقين الجسدي والعقلي”، ولفتت الى انه “يتم التدريب ضمن تدريبات مخطط لها من قبل قيادة المنطقة الجنوبية، من أجل المواجهة المقبلة في غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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