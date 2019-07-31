قاسم هاشم: محاولة اسقاط حق الناجحين بمجلس الخدمة هو الغاء دولة القانون والمؤسسات

اعتبر عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في اعتصام لجنة المتابعة للناجحين في مجلس الخدمة المدنية لوظيفتي حارس أحراج والطيران المدني، في رياض الصلح، انه “اذا حاول البعض اسقاط حقهم واستمرار التعنت بإلحاقهم بوظائفهم فهذا يعني ان هناك من يحاول الغاء دولة القانون والمؤسسات”.

وقال “هناك من لا يؤمن بدولة القانون والمؤسسات، وكيف نريد ان نؤمن بدولة المؤسسات اذا كان هناك من يمنع وصول الناجحين في مجلس الخدمة الى وظائفهم”.

ودعا الى “الغاء مجلس الخدمة في حال رفض ما صدر عنه من قرارات توظيف”، وقال “نطالب بالكفاءة وليس بالتعيين، لان الناجحين كفوئين واصحاب حق”، متسائلا “الى متى سنستمر بالطائفية والمذهبية في التعاطي”.

بدورهم، اعلن الناجحون في مجلس الخدمة المدنية “اننا جئنا الى رياض الصلح، لاننا مظلومون ولنطالب بحقنا في التعيين بدل رفضها لاسباب طائفية واهية. وطالبوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنصافهم، واكدوا متابعة العمل للوصول الى حقهم بالتعيين، وما ضاع حق وراءه مطالب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام