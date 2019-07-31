لمستخدمي ”ويندوز 7“.. إليكم هذا الخبر

كثيرة هي الحواسيب التي تعمل على نظام تشغيل “ويندوز 7″، لكن على المستخدمين التوقف عن العمل عليه، نظراً لقرب انتهاء دعم نظام تشغيل مايكرسوفت وتحديثاته حتى 14 يناير/كانون الثاني 2020.

أما النقطة الأبرز أيضاً على هذا الصعيد هو أنّ نظام ويندوز 7 لن تتوفر عليه آليات الأمان التي تساهم في اكتشاف أي ثغرات أمنية تتيح تسريب برمجيات ضارة من المقرصنين.

ومع هذا، فإن الحاسوب سيصبح غير آمن، خصوصاً عندما يقوم المستخدم بتصفح مواقع الويب أو تنزيل البرامج والتطبيقات أو تنزيل مرفقات البريد الإلكتروني أو نقل الملفات من وحدات الذاكرة USB الخارجية، علاوة على أن برامج مكافحة الفيروسات لن تعمل بطريقة فعالة عندما يكون نظام التشغيل الأساسي غير سليم.

على الرغم من عدم تأكيد شركة مايكروسوفت مسألة انتهاء فترة الترقية المجانية للنظام بشكل رسمي، إلا أنه لا يزال بإمكان المستخدم ترقية نظام ويندوز 7 إلى نظام ويندوز 10 من موقع الويب الخاص بشركة مايكروسوفت مباشرة عن طريق الأداة Media Creation، كما يمكن إنشاء الأداة على وحدة ذاكرة USB، بحيث تتم إعادة تثبيت نظام ويندوز 10 مجدداً على أي حاسوب.

وأثناء عملية التثبيت يقبل إصدار ويندوز 10 مفتاح الترخيص الخاص بإصدار ويندوز 7، والذي يكون مطبوعاً على عبوة التغليف الأصلية لنظام التشغيل أو على ملصق مايكروسوفت على الحاسوب، كما تعمل ترقية الحاسوب أيضا بواسطة مفتاح ترخيص نظام ويندوز 8.1. ومن الضروري أن يقوم المستخدم قبل عملية تثبيت نظام ويندوز 10 بنسخ احتياطي لجميع البيانات الخاصة به كي لا يخسرها.

المصدر: اخبار الان